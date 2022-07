Traffico Roma del 22-07-2022 ore 07:30 (Di venerdì 22 luglio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata abbiamo coda per un incidente sulla tangenziale lungo via del Foro Italico trattore di Quinto è la galleria Giovanni XXIII in direzione non fa le rallentamenti e code poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Casilina e l’ardeatina incolonnamenti in entrata in città sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale e poi sulla Flaminia a partire da Grottarossa sulla Pontina abbiamo invece code per un incidente tra Tor de’ Cenci e raccordo anulare sia verso l’una sia in direzione Pomezia nel pomeriggio mi ricordo che dalle 6 alle 18 ci sarà una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rallentamenti e temporanei stop della circolazione su Viale Cesare Battisti dettagli di questa ed altre notizie sul sito Roma.luceverde.it da Massimo Per il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata abbiamo coda per un incidente sulla tangenziale lungo via del Foro Italico trattore di Quinto è la galleria Giovanni XXIII in direzione non fa le rallentamenti e code poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Casilina e l’ardeatina incolonnamenti in entrata in città sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale e poi sulla Flaminia a partire da Grottarossa sulla Pontina abbiamo invece code per un incidente tra Tor de’ Cenci e raccordo anulare sia verso l’una sia in direzione Pomezia nel pomeriggio mi ricordo che dalle 6 alle 18 ci sarà una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rallentamenti e temporanei stop della circolazione su Viale Cesare Battisti dettagli di questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo Per il ...

