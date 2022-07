Svolta in Turchia | accordo sul grano | i prezzi tornano a prima della guerra

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 luglio 2022)sulbloccato per la. Il ministro russoDifesa russo, Sergey Shoigu, è arrivato a Istanbul per firmare l'fra Ucraina, Russia e Onu mediato dalla. Lo riporta la tv turca Habertürk, citata dall'agenzia di stampa russa Tass. Il giorno è arrivato e il prossimo sblocco delle esportazioni attraverso i porti sul Mar Nero ha avuto ripercussioni immediate sulle contrattazioni delle materie prime: il prezzo del frumento torna ai livelli precedenti l'attacco russo in Ucraina. Iltenero viene scambiato a 784,5 dollari per 5mila staia, l'unità di riferimento per il frumento (-2,64%), stesso trend per ilduro (-2,32% a 841,25 dollari). Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il ...