Sophie Codegoni rapinata in vacanza | la sua reazione sorprende i fan

(Di venerdì 22 luglio 2022)è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso nella Casa le ha permesso di farsi conoscere meglio dal pubblico, ma non l’ha resa immune da eventuali sventure future. Nelle ultime ore, infatti, ha rivelato di aver subito un furto mentre si trovava ina Palma Di Maiorca con Alessandro Basciano. Questo l’ha spinta a ricorrere a una soluzione piuttosto singolare.sorpresa in: il furto inaspettato I personaggi famosi del mondo dello spettacolo stanno inondando Instagram con le foto delle loro vacanze. Anchee Alessandro Basciano, in vista dell’inizio della prossima stagione televisiva, hanno deciso di rilassarsi un pochino con un viaggio ...

ParliamoDiNews : Sophie Codegoni, disavventura a Palma di Maiorca, il bel gesto di Alessandro Basciano | MondoTV 24… - alle60356023 : RT @Alessia_g512: “Fuori di qui facciamo un casino…andiamo ovunque” ????? #basciagoni @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 - sophienelcuore : RT @Iam_Francesca99: Qui per ribadire quanto è bella Sophie Martina Codegoni #basciagoni - sophienelcuore : RT @Happiness_Sofy: Aaaa Sophie Martina Codegoni, calpestami pure! ???? #basciagoni - sophienelcuore : RT @MucciMucci4: La dea Afrodite alias Queen Sophie Codegoni ????????????????????????????????????? mamma mia quanto è bella!!! #gfvip #basciagoni #asbcbrand… -

ha svelato di esser stata derubata di un paio di scarpe. Ecco come ha reagito il suo fidanzato, Alessandro Basciano. L'amore procede a gonfie vele trae Alessandro ..., furto in Spagna: cosa è stata costretta a fare l'ex vippona Per Elena e Claudia unione civile a Cefalù L'alta uniforme, che Elena ha indossato per il momento più celebrativo della ...Sophie Codegoni ha svelato di esser stata derubata di un paio di scarpe. Ecco come ha reagito il suo fidanzato, Alessandro Basciano.Sophie Codegoni si stava godendo le vacanze a Palma di Maiorca insieme al suo fidanzato Alessandro Basciano ma, purtroppo, ha dovuto fare i conti con un ...