"Sms con trans, sesso...". Uccide il marito, poi la frase choc: perché l'ho sposato (Di venerdì 22 luglio 2022) "Ho preso un martello e un coltello e l'ho colpito mentre dormiva": Edlaine Ferreira, 36enne brasiliana, ha confessato di avere ucciso così il marito Francesco Vetrioli, autotrasportatore di 37 anni. E' successo la notte tra martedì e mercoledì, a distanza di poco più di 3 mesi dal loro matrimonio. "Lui mi minacciava sempre dicendomi che se avessi raccontato che mi picchiava nessuno mi avrebbe creduto, e così ha fatto anche ieri, ripetendomi sempre che non ho i documenti", avrebbe raccontato agli investigatori la donna, che si è costituita 10 ore dopo aver assassinato il 37enne nella loro casa a Bussolengo, in provincia di Verona. Adesso la donna - come riporta il Corriere della Sera - è in stato di fermo in carcere a Montorio. Secondo l'accusa, avrebbe colpito il coniuge "in camera da letto, mentre questi dormiva, con un martello da carpentiere al cranio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) "Ho preso un martello e un coltello e l'ho colpito mentre dormiva": Edlaine Ferreira, 36enne brasiliana, ha confessato di avere ucciso così ilFrancesco Vetrioli, autotrasportatore di 37 anni. E' successo la notte tra martedì e mercoledì, a distanza di poco più di 3 mesi dal loro matrimonio. "Lui mi minacciava sempre dicendomi che se avessi raccontato che mi picchiava nessuno mi avrebbe creduto, e così ha fatto anche ieri, ripetendomi sempre che non ho i documenti", avrebbe raccontato agli investigatori la donna, che si è costituita 10 ore dopo aver assassinato il 37enne nella loro casa a Bussolengo, in provincia di Verona. Adesso la donna - come riporta il Corriere della Sera - è in stato di fermo in carcere a Montorio. Secondo l'accusa, avrebbe colpito il coniuge "in camera da letto, mentre questi dormiva, con un martello da carpentiere al cranio ...

RossanaGiannan2 : RT @foa_u: @carlosibilia Diritti come quando avete mollato la legge sulle unioni civili, con un sms, la notte prima del voto? Falsi come il… - StefanFranchi : RT @juvandme: #Juventus #mercato ?? #bremer segnale forte???? #zaniolo il punto ?? Giorni importanti alle porte?? ?? - francesco_s22 : Compriamo SMS con i soldi che diamo a ramsey e quelli che utilizzeremo per pagare il prestito di rovella perchélo v… - danieledv79 : RT @foa_u: @carlosibilia Diritti come quando avete mollato la legge sulle unioni civili, con un sms, la notte prima del voto? Falsi come il… - foa_u : @carlosibilia Diritti come quando avete mollato la legge sulle unioni civili, con un sms, la notte prima del voto?… -