‘Rock in Roma’ | domani arriva Caparezza | “Io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 22 luglio 2022) A Rock in Roma ci sarà anche: il rapper e cantautore pugliese si esibiràsera, 23 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle; la data estiva è il recupero del live inizialmente previsto per il 29 maggio 2022 al Palazzo dello Sport e riprogrammato nella line up del festival. I biglietti già acquistati per la data del 29 maggio 2022 al Palazzo dello Sport dovranno essere convalidati per il concerto del 23 luglio al Rock in Roma attraverso la piattaforma Clappit; le indicazioni per la convalida dei biglietti sono segnalate al link https://www.clappit.com/-tour-2022/. L’artista commenta con queste parole il suo ritorno sul palco: “Io e la mia, è tutto ciò che vogliamo e a questo punto, l’unico ...