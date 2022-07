Perugia | è semifinale per Anna Turati

(Di venerdì 22 luglio 2022) La 25enne brianzola ha staccato il pass per il penultimo atto dell'ITF da 25mila dollari di scena sui campi in terra battuta del capoluogo umbro, obiettivo non centrato invece da Anastasia Grymalska

FIT

...Tennisper la seconda edizione dell'ITF F. B. M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti. Il torneo internazionale femminile con 25mila dollari di montepremi, vedrà battagliare inla ...... preceduto dal fine settimana dedicato alla quinta giornata; l'Itas Trentino sarà ancora una volta fra le quattro partecipanti e affronterà inla Sir Safety Susa. L'edizione 2023 ... Perugia, Anna Turati e Grymalska entrano fra le migliori otto Presentato il calendario della Superlega, si parte il 2 ottobre al PalaBarton. Il ds Vujevic: "Partita ostica ed avversario subito insidioso" ...Pubblicato il calendario ufficiale della Superlega, esordio in trasferta come un anno fa per i cucinieri. Lo scontro tra titani in coda ...