Napoli, TMW: “West Ham interessato a Zielinski” (Di venerdì 22 luglio 2022) Napoli Zielinski- Il Napoli lavora tantissimi sul mercato in entrata, cercando di preservare il più possibile i suoi top. Gli azzurri si ritroveranno Domenica sera per partire in vista del ritiro di Castel di Sangro. Il West Ham è molto attento al mercato italiano, dopo aver offerto circa 35 milioni per Scamacca al Sassuolo e, dopo aver rubato Kostic alla Juventus, è interessata anche a Zielinski. Il Napoli non considera il trequartista cedibile nonostante la stagione non convincente passata. La squadra di David Moyes è interessatissima al trequartista polacco visto le sue doti tecniche. Molte volte l’allenatore scozzese ha confermato il suo interesse per i giocatori della Serie A, considerato dal tecnico scozzese, un campionato molto valido. È pronta ad offrire circa 30 milioni di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 22 luglio 2022)- Illavora tantissimi sul mercato in entrata, cercando di preservare il più possibile i suoi top. Gli azzurri si ritroveranno Domenica sera per partire in vista del ritiro di Castel di Sangro. IlHam è molto attento al mercato italiano, dopo aver offerto circa 35 milioni per Scamacca al Sassuolo e, dopo aver rubato Kostic alla Juventus, è interessata anche a. Ilnon considera il trequartista cedibile nonostante la stagione non convincente passata. La squadra di David Moyes è interessatissima al trequartista polacco visto le sue doti tecniche. Molte volte l’allenatore scozzese ha confermato il suo interesse per i giocatori della Serie A, considerato dal tecnico scozzese, un campionato molto valido. È pronta ad offrire circa 30 milioni di ...

TuttoMercatoWeb : TMW - West Ham scatenato, interesse concreto per Piotr Zielinski del Napoli - TuttoMercatoWeb : TMW - Kim-Napoli, cosa manca per la chiusura. Si lavora per il suo arrivo nel week-end - infoitsport : Napoli, TMW: “West Ham interessato a Zielinski” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - Kim-Napoli, è tutto risolto: sarà in ritiro a Castel di Sangro entro le prossime 48 ore - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - West Ham, dopo Scamacca si punta anche a Zielinski: il Napoli chiede 45 milioni -