Luca Serianni, un vero maestro. Il ricordo di Ciccotti (Di venerdì 22 luglio 2022) Non era caldo come quest'anno ma sicuramente si sudava a far la fila. Ad attendere il turno. Come in tutti gli esami. Me lo ricordo bene. Sono andato a cercare il giorno sul certificato di laurea "con riepilogo esami". Era infatti il 16 luglio 1980. Esame di Storia della lingua italiana, cattedra del prof. Ignazio Baldelli. La prima parte dell'esame, "Grammatica storica" si sosteneva con un giovane docente, avrà avuto trent'anni. Magro nella persona e nel volto, incorniciato da una folta barba nera alla Sandokan, si era occupato, nel suo corso-seminario, della evoluzione storica della lingua italiana, dal punto di vista filologico e linguistico. Era Luca Serianni. Nell' "aula tre" della Facoltà di Lettere e Filosofia della "Sapienza" lo seguivano centinaia di ragazze e decine di ragazzi. Il suo modo pacato di spiegare, la chiarezza ...

