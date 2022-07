Lotta, addio a Lucio Caneva: il messaggio della Fijlkam (Di venerdì 22 luglio 2022) Ostia – ‘Ci ha lasciati all’età di 61 anni, Lucio Caneva team manager delle nazionali di Lotta e membro del Bureau della United World Wrestling. Una vita dedicata alla Lotta, sport che lo ha visto giovane atleta nella sua Genova e poi tecnico di una delle Società più vincenti d’Italia, la Pol. Mandraccio, fino al 2017 anno in cui ha lasciato la città ligure assieme alla famiglia per assumere il ruolo di team manager nazionale. Padre degli atleti della nazionale Dalma e Aron e marito dell’arbitro olimpico Edit Dozsa, ha creato insieme al Vicepresidente di settore Giiovanni Morsiani un gruppo di lavoro coeso ed affiatato che ha portato alla disciplina azzurra grandi risultati con le atlete e gli atleti in tutte le classi d’età, e alla Federazione prestigio internazionale sia con ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022) Ostia – ‘Ci ha lasciati all’età di 61 anni,team manager delle nazionali die membro del BureauUnited World Wrestling. Una vita dedicata alla, sport che lo ha visto giovane atleta nella sua Genova e poi tecnico di una delle Società più vincenti d’Italia, la Pol. Mandraccio, fino al 2017 anno in cui ha lasciato la città ligure assieme alla famiglia per assumere il ruolo di team manager nazionale. Padre degli atletinazionale Dalma e Aron e marito dell’arbitro olimpico Edit Dozsa, ha creato insieme al Vicepresidente di settore Giiovanni Morsiani un gruppo di lavoro coeso ed affiatato che ha portato alla disciplina azzurra grandi risultati con le atlete e gli atleti in tutte le classi d’età, e alla Federazione prestigio internazionale sia con ...

