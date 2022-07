Liverpool | è morto l’ex presidente David Moores

(Di venerdì 22 luglio 2022) Lutto in casae proprietario del cluboggi all’età di 76 anni. Ad annunciarlo i Reds attraverso un comunicato ufficiale: “IlFC è profondamente rattristato per la scomparsa dele proprietario. I pensieri di tutto il club vanno alla famiglia e agli amici diin questo momento difficile”.è stato alla guida del club dal 1991 al 2007, conquistando anche la Champions League nel 2005. SportFace.

Lutto in casa Liverpool. L'ex presidente e proprietario del club David Moores è morto oggi all'età di 76 anni. Ad annunciarlo i Reds attraverso un comunicato ufficiale: "Il Liverpool FC è ...David Moores, ex presidente e proprietario del Liverpool, è morto all'età di 76 anni. È stato alla guida del club dal 1991 al 2007, conquistando anche la Champions League nel 2005. Liverpool FC is dee ...