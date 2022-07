LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: Ferrari al comando con Sainz davanti a Verstappen in FP1 (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Sessione molto difficile in casa Red Bull nel lato box di Sergio Perez, solo 6° e distante 1.153 dal compagno di squadra Verstappen. 14.41 Russell si migliora leggermente, ma resta ad oltre 1? di ritardo dalla Red Bull di Max Verstappen. Mercedes sottotono rispetto alle aspettative della vigilia in FP1, ma il weekend è ancora molto lungo. 14.40 Charles Leclerc si avvicina molto a Verstappen già al primo tentativo, portandosi a soli 83 millesimi dall’olandese della Red Bull. 14.38 Verstappen fa il record nel T1 e nel T2, poi sbaglia curva 11 andando troppo lungo su un cordolo alto riuscendo comunque a riportarsi al comando in 1’34?021. 14.37 Gomme soft nuove nel frattempo anche per Charles Leclerc, che si lancia adesso per ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 Sessione molto difficile in casa Red Bull nel lato box di Sergio Perez, solo 6° e distante 1.153 dal compagno di squadra. 14.41 Russell si migliora leggermente, ma resta ad oltre 1? di ritardo dalla Red Bull di Max. Mercedes sottotono rispetto alle aspettative della vigilia in FP1, ma il weekend è ancora molto lungo. 14.40 Charles Leclerc si avvicina molto agià al primo tentativo, portandosi a soli 83 millesimi dall’olandese della Red Bull. 14.38fa il record nel T1 e nel T2, poi sbaglia curva 11 andando troppo lungo su un cordolo alto riuscendo comunque a riportarsi alin 1’34?021. 14.37 Gomme soft nuove nel frattempo anche per Charles Leclerc, che si lancia adesso per ...

SkySportF1 : Alle 14 LIVE la prima sessione di libere del #FrenchGP: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in s… - MARCO196913 : RT @Salvuss: #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti di #PL1 #FP1 #FrenchGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto: - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti di #PL1 #FP1 #FrenchGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti di #PL1 #FP1 #FrenchGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - zazoomblog : LIVE F1 GP Francia 2022 in DIRETTA: al via la prima sessione di libere Ferrari sfida Red Bull al Paul Ricard -… -