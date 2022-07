LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Ihemeje e Dallavalle in finale nel triplo, Bellò ripescata, Tecuceanu out (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.57: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata. Appuntamento a domani alle 15.15 per la 35 km di marcia femminile 4.56: Gli ori di oggi: Shericka Jackson per la Giamaica nei 200 femminili, Noah Lyles per gli Stati Uniti nei 200 maschili. Entrambi con tempi straordinari. 4.54: Buone notizie per l’Italia dal salto triplo in questa settima serata di gare a Eugene. In finale vanno Ihemeje con la terza misura e Dallavalle con la settima. Eliminato, di poco, Bocchi. Qualificata alla semifinale degli 800 Elena Bellò, dopo un ripescaggio. Peccato per Tecuceanu, fuori dalla finale ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.57: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata. Appuntamento a domani alle 15.15 per la 35 km di marcia femminile 4.56: Gli ori di oggi: Shericka Jackson per la Giamaica nei 200 femminili, Noah Lyles per gli Stati Uniti nei 200 maschili. Entrambi con tempi straordinari. 4.54: Buone notizie per l’Italia dal saltoin questa settima serata di gare a Eugene. Invannocon la terza misura econ la settima. Eliminato, di poco, Bocchi. Qualificata alla semidegli 800 Elena, dopo un ripescaggio. Peccato per, fuori dalla...

