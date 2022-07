L’autogol a porta vuota di Salvini e il “miracolo” del governo Draghi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 22 luglio 2022) Al direttore - Raccontano che i topi delle stive siano i primi ad abbandonare la nave in vista di un naufragio. In Senato i topi del centrodestra si sono invece affrettati a salirvi per contribuire all’affondamento.Giuliano Cazzola Scelta sbagliata, scriteriata, ma non del tutto incomprensibile. Mettetevi nei panni di: dare la colpa a Conte di aver bruciato, spaccare il fronte progressista, candidarsi a vincere tutti o quasi i collegi uninominali, far finta di non aver governato tre degli ultimi quattro anni e mezzo di legislatura e fare le liste elettorali in fretta e furia per evitare di farsi mangiare la pappa in testa dai governatori del suo partito. Per un leader che non vedeva l’ora di gettare via la maschera, un gol a. Che sia poi un gol nella propria, è un ...