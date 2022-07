Juventus | Gazzetta | “Ramsey sblocca Paredes per il centrocampo di Allegri”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 22 luglio 2022)- Come riporta laad oggi, ladeve sistemare ildegli esuberi per acquistare. “Che flop L’acquisto di, arrivato nell’estate 2019, è stato un flop totale. Fabio Paratici lo prese a parametro zero dall’Arsenal con uno stipendio da 7 milioni più ricchi bonus fino al 2023. In due stagioni e mezzo il gallese ha messo insieme 70 presenze e 6 gol, per un totale di 3037 minuti giocati, di cui 111 nell’ultima stagione. Per il resto, 38 match saltati per infortunio e 212 giorni out. L’unico momento top il gol all’Inter nel 2019-20, pesante in chiave scudetto.” “Assalto al regista Per un gallese che esce un altro argentino potrebbe aggiungersi a Di Maria: il candidato principale per il ruolo di play è Leandrodel ...