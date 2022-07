Incendio in Versilia, i vigili del fuoco denunciano la mancanza di personale (Di venerdì 22 luglio 2022) Incendio a Massarosa Quel pompiere piegato dopo ore e ore di lavoro è l'immagine virale di una fatica immane da sostenere. Alla stregua dei volti dei medici devastati dal carico di pazienti che ... Leggi su lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022)a Massarosa Quel pompiere piegato dopo ore e ore di lavoro è l'immagine virale di una fatica immane da sostenere. Alla stregua dei volti dei medici devastati dal carico di pazienti che ...

Agenzia_Ansa : Nuovi roghi, brucia ancora il Carso e la Versilia. Curcio: 'Confidiamo nell'aiuto dei cittadini'. Incendio alle por… - infoitinterno : Fumo in Mugello dall'incendio della Versilia. I consigli della Protezione Civile: 'Mettete la mascherina' - fdamonte : RT @CarlodeBlasio1: L'incendio in Versilia è una catastrofe. Oltre alla devastazione, centinaia di animali piccoli e medi stanno perdendo l… - alepileri67 : RT @CarlodeBlasio1: L'incendio in Versilia è una catastrofe. Oltre alla devastazione, centinaia di animali piccoli e medi stanno perdendo l… - Nazione_Lucca : Incendio in Versilia, i vigili del fuoco denunciano la mancanza di personale -