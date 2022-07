Fuga in avanti di Berlusconi: «Già pronti candidati e ministri». Il piano su pensioni a 1.000 euro e un milione di alberi (Di venerdì 22 luglio 2022) Ha già pronta la lista di candidati e ministri. Ha già redatto il programma di governo verso le elezioni del prossimo 25 settembre. Silvio Berlusconi già ieri, quando ancora non erano state formalmente sciolte le Camere dal presidente Draghi, annunciava di «essere pronto a tornare in campo». In diverse interviste ripeteva che «Forza Italia non voleva far cadere il governo», e accusava Mario Draghi di esser caduto per sua stessa mano, dopo aver deciso di porre la fiducia sulla risoluzione Casini e non su quella proposta da Lega e Forza Italia, che prevedeva l’esclusione del M5s dalla maggioranza di governo. E così Forza Italia ha deciso di defilarsi dal voto. E quest’oggi, mentre gli alleati di coalizione di Fratelli d’Italia e della Lega si riuniscono per comporre le liste elettorali, in una guerra di reciproci sospetti tutta ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Ha già pronta la lista di. Ha già redatto il programma di governo verso le elezioni del prossimo 25 settembre. Silviogià ieri, quando ancora non erano state formalmente sciolte le Camere dal presidente Draghi, annunciava di «essere pronto a tornare in campo». In diverse interviste ripeteva che «Forza Italia non voleva far cadere il governo», e accusava Mario Draghi di esser caduto per sua stessa mano, dopo aver deciso di porre la fiducia sulla risoluzione Casini e non su quella proposta da Lega e Forza Italia, che prevedeva l’esclusione del M5s dalla maggioranza di governo. E così Forza Italia ha deciso di defilarsi dal voto. E quest’oggi, mentre gli alleati di coalizione di Fratelli d’Italia e della Lega si riuniscono per comporre le liste elettorali, in una guerra di reciproci sospetti tutta ...

MentinaP : Il programma di Berlusconi che punta tutto sui nostalgici con un tocco di fumosa 'modernità' negli alberi è perfett… - _graziano_80_ : @matteosalvinimi Mi vergogno di essere italiano se sono rappresentato da un tizio sorridente avanti alla disperazio… - lacittanews : Due uomini in moto superano i copertoni bruciati durante le proteste che vanno avanti da giorni a Port-au-Prince, l… - yuryb86 : #eurosportciclismo perché Van Aert, una volta messo in saccoccia la maglia verde, rimane nella fuga? Non sarebbe pi… - aelredo : #Draghi cercava una via di fuga e l'ha trovata. Se davvero vuoi andare avanti non fai un discorso come quello di i… -