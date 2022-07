F1 | orario qualifiche 23 luglio | programma GP Francia 2022 | tv streaming | guida Sky e TV8

(Di venerdì 22 luglio 2022) Domani, sabato 23, il circuito Paul Ricard di Le Castellet sarà teatro delleper il Gran Premio di, valido come dodicesimo appuntamento stagionale (il penultimo prima della sosta estiva d’agosto) del Mondiale di Formula Uno. Grande curiosità per un nuovo capitolo della rivalità tra Red Bull e Ferrari, con Max Verstappen e Charles Leclerc ormai unici veri candidati al titolo piloti dopo il ritiro in Austria dei rispettivi compagni di squadra Sergio Perez e Carlos Sainz. Attenzione anche alla Mercedes, che proverà ad inserirsi nella lotta per il podio su un tracciato potenzialmente abbastanza favorevole. Ledi Le Castellet verranno trasmesse integralmente in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta ...

COME VEDERE LE: DATA,E TV Venerdì 22 luglio 2022 ore 14 Prove libere 1 su Sky Sport F1 - QUI IL LIVE ore 17 Prove libere 2 su Sky Sport F1 - QUI IL LIVELedel GP di Francia 2022 a Le Castellet saranno visibili domani in tv : ecco le informazioni su canale,e diretta streaming. Tutto pronto al Paul Ricard per una grande giornata all'...Domani, sabato 23 luglio, il circuito Paul Ricard di Le Castellet sarà teatro delle qualifiche per il Gran Premio di Francia 2022, valido come dodicesimo appuntamento stagionale (il penultimo prima de ...Sale l’attesa per il prossimo GP di Francia, gara fondamentale per l’epilogo della stagione, ecco quando sarà trasmessa in tv PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo un ...