Dybala, record di maglie vendute in un giorno, numeri simili a quelli dell'arrivo di Ronaldo alla Juve

A Roma è Dybalamania, anzi, più che di mania si può parlare di ossessione, scrive il Corriere dello Sport, che racconta che la maglia numero 21 del nuovo acquisto dei Friedkin è andata a ruba nel primo giorno di vendita. Ha toccato numeri simili a quelli di Ronaldo alla Juventus. File ai Roma Store, migliaia di magliette vendute. "Le maglie (110 euro per la base, 130 per la Elite, compresa la personalizzazione) sono andate a ruba come mai negli ultimi anni, tutti gli store – chi prima, chi un po' più tardi – hanno terminato le lettere e i numeri per stampare la maglia dell'argentino". "A fine giornata il dato arrivato alla Roma è stato incredibile, clamoroso e senza ...

