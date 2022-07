Di Maio sogna l'accozzaglia: "Uniti contro Conte e Salvini nel segno di Draghi" (Di venerdì 22 luglio 2022) Il ministro degli Esteri chiama a raccolta i partiti: "Un'area di unità nazionale che si contrappone a Conte, a Salvini e a una destra che ha scommesso per far cadere il governo" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) Il ministro degli Esteri chiama a raccolta i partiti: "Un'area di unità nazionale che si contrappone a, ae a una destra che ha scommesso per far cadere il governo"

TheodorVoeg : Il M5S sarà molto ridimensionato, se lo sogna un capitale come quello di questa legislatura, ha perso frontman impo… - DiventandoJeeg : @doomboy Di Maio sogna Draghi anche la notte.?? Ma Draghi non è così stupido come fu Monti nel farsi il partitino. - ValterRimini : Di Maio e e i suoi 60 sono durati quanto un gatto ???? in tangenziale. Adesso Di MaRio se le sogna auto blu, scorte… - disinformate_it : RT @ilgiornale: Luigi di Maio sogna il sorpasso di Ipf sul M5s. Il ministro degli Esteri ha un solo obiettivo in testa: umiliare Giuseppe C… - maio_nicolas : RT @corradone91: In Uruguay si sogna: Luis #Suarez, che vuole tirarsi a lucido per il Mondiale, non avrebbe chiuso alla possibilità di torn… -