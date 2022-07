Con questo caldo il tuo letto è un forno? Scopri il metodo per raffreddarlo all’istante! (Di venerdì 22 luglio 2022) Andare a dormire d’estate può essere davvero duro. Quando fa molto caldo, infatti, il letto trasmette molto calore. Riposare, a questo punto, può essere molto difficile: d’altronde, il calore e le sudate sono in grado di togliere il sonno e farci passare delle brutte nottate! Ecco, allora, alcuni consigli utili a rinfrescare il letto. Bagna il lenzuolo Potrebbe sembrare una idea pazza, ma bagnare un lenzuolo è una delle tecniche migliori per rinfrescare tutta la stanza. Basterà bagnare e strizzare molto bene un lenzuolo con acqua fredda e successivamente appenderlo davanti ad una finestra: in questo maniera l’aria che passa dalla finestra passando per il lenzuolo bagnato rinfrescherà tutta la stanza! In maniera similare, si possono prendere persino le lenzuola che utilizziamo per dormire e mettere nel ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 22 luglio 2022) Andare a dormire d’estate può essere davvero duro. Quando fa molto, infatti, iltrasmette molto calore. Riposare, apunto, può essere molto difficile: d’altronde, il calore e le sudate sono in grado di togliere il sonno e farci passare delle brutte nottate! Ecco, allora, alcuni consigli utili a rinfrescare il. Bagna il lenzuolo Potrebbe sembrare una idea pazza, ma bagnare un lenzuolo è una delle tecniche migliori per rinfrescare tutta la stanza. Basterà bagnare e strizzare molto bene un lenzuolo con acqua fredda e successivamente appenderlo davanti ad una finestra: inmaniera l’aria che passa dalla finestra passando per il lenzuolo bagnato rinfrescherà tutta la stanza! In maniera similare, si possono prendere persino le lenzuola che utilizziamo per dormire e mettere nel ...

