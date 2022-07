Compleanno e carriera: il «doppio» grande party di Gabriel Garko (Di venerdì 22 luglio 2022) L'attore ha festeggiato i 50 anni d'età e i 30 di carriera con un evento grandioso a Palazzo Brancaccio a Roma, con performance di danza, spettacoli pirotecnici, e installazioni artistiche. Ma soprattutto con l'affetto degli amici vip, e dei due fan che hanno partecipato al contest organizzato per l'occasione e vinto l'invito alla festa Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 luglio 2022) L'attore ha festeggiato i 50 anni d'età e i 30 dicon un evento grandioso a Palazzo Brancaccio a Roma, con performance di danza, spettacoli pirotecnici, e installazioni artistiche. Ma soprattutto con l'affetto degli amici vip, e dei due fan che hanno partecipato al contest organizzato per l'occasione e vinto l'invito alla festa

