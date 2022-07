Bayern Monaco | Mané premiato come miglior giocatore africano dell’anno

(Di venerdì 22 luglio 2022) Sadiocalciatore. Il nuovo attaccante delha battuto la concorrenza di Mohamed Salah ed Edouard Mendy, portandosi a casa il prestigioso premio per la seconda volta in carriera. L’attaccante 30enne era uno dei favoriti per la vittoria del premio, arrivata anche grazie al trionfo del “suo” Senegal nella Coppa d’Africa a febbraio. “Sono davvero onorato e davvero felice di ricevere questo onore questa sera – ha detto-. Dedico questo trofeo ai giovani del mio paese“.ha lasciato per qualche giorno ilper viaggiare dagli Stati Uniti alla capitale marocchina Rabat, dove giovedì sera si è svolta la ...

Un tassista tedesco ha raccontato un episodio che vede come protagonista Manuel Neuer, il portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. L'uomo ha restituito al forte portiere il suo portafogli con diverse centinaia di euro e due carte di credito, oltre che i documenti. In cambio ha avuto in cambio una mancia. Corriere del Mezzogiorno - Osimhen, Bayern alla porta: ADL vorrebbe tenerlo, ma non è incedibile. Spalletti vive uno stato d'ansia: il Bayern Monaco, dopo De Ligt, potrebbe fare un'offerta per Osimhen.