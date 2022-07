Barcellona | venduto un altro 15% di diritti tv a Sixth Street

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 luglio 2022) Continuano le difficoltà economiche del, che ha dovuto vendere un15% sui futuritelevisivi aIlcontinua a dover fare i conti con una grossa crisi economica. Per questo motivo, per poter continuare ad operare sul mercato per mantenere la rosa competitiva, i blaugrana hanno iniziato a vendere i ricavi deiTV in cambio di una plusvalenza immediata. Nella giornata di oggi il club ha annunciato di aver ceduto un ulteriore 15% deitv delle proprie partite di campionato per 25 anni a. L'articolo proviene da Calcio News 24.