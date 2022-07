Anticipazioni Terra Amara, Puntate Turche: Sabahattin Avvelenato! (Di venerdì 22 luglio 2022) Anticipazioni Terra Amara, Puntate Turche: Sermin inizia ad organizzare un piano contro Zuleyha, temendo che riesca ad ottenere l’eredità degli Yaman. E’ Sabahattin a finirne coinvolto… Terra Amara è iniziata da poco tempo ed ha già appassionato milioni di telespettatori. Nel corso delle prossime Puntate della soap turca, le difficoltà per Zuleyha e Yilmaz aumenteranno a vista d’occhio. Proprio in questo contesto, Sabahattin finirà vittima di una grave svista che però rischierà di costargli la vita. L’inconveniente viene causato proprio da sua moglie Sermin. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Terra Amara, Puntate Turche: ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 22 luglio 2022): Sermin inizia ad organizzare un piano contro Zuleyha, temendo che riesca ad ottenere l’eredità degli Yaman. E’a finirne coinvolto…è iniziata da poco tempo ed ha già appassionato milioni di telespettatori. Nel corso delle prossimedella soap turca, le difficoltà per Zuleyha e Yilmaz aumenteranno a vista d’occhio. Proprio in questo contesto,finirà vittima di una grave svista che però rischierà di costargli la vita. L’inconveniente viene causato proprio da sua moglie Sermin. Ecco che cosa sta per succedere.: ...

