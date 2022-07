Ancora fiamme nel Casertano: incendio in un deposito di pellami (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Notte di lavoro per i vigili del fuoco per un incendio divampato ad Aversa in un deposito di pellami e altro materiale, a pochi passi dal supermercato di una nota catena di distribuzione alimentare. Diverse squadre dei pompieri, con il supporto di due autobotti, hanno combattuto con le fiamme e il fumo nero che ha invaso tutta l’area rendendo l’aria irrespirabile, ma il rogo è stato delimitato e domato. Rilevanti i danni alla struttura; sono in corso le indagini da parte di vigili del fuoco e carabinieri per accertare le cause dell’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Notte di lavoro per i vigili del fuoco per undivampato ad Aversa in undie altro materiale, a pochi passi dal supermercato di una nota catena di distribuzione alimentare. Diverse squadre dei pompieri, con il supporto di due autobotti, hanno combattuto con lee il fumo nero che ha invaso tutta l’area rendendo l’aria irrespirabile, ma il rogo è stato delimitato e domato. Rilevanti i danni alla struttura; sono in corso le indagini da parte di vigili del fuoco e carabinieri per accertare le cause dell’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Ancora fiamme nel #Casertano: incendio in un deposito di pellami ** - Stefano32847521 : RT @DScopigno: Oggi ancora amandoti ricordo le nostre estati, quanti anni passati a correre dietro le stelle, notti sognanti di caravelle e… - CasaScrittori : RT @DScopigno: Oggi ancora amandoti ricordo le nostre estati, quanti anni passati a correre dietro le stelle, notti sognanti di caravelle e… - TuttoH24 : Sono ancora in corso nei pressi di Pisticci, in un punto che costeggia la SS Basentana, direzione Bernalda. Le fiam… - infoitinterno : Sul Carso ancora focolai e tanto fumo: il fronte delle fiamme si sposta verso la Slovenia -