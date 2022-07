Al via Talent Bootcamp per formare prossima generazione di sistemisti Mainframe (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Experis Academy, il Training Provider di ManpowerGroup focalizzato sulla formazione ad elevata verticalizzazione tecnica su Information Technology e su Technology Consulting, in partnership con Kyndryl Italia, il più grande fornitore di servizi di infrastruttura It al mondo, lancia il Talent Bootcamp gratuito per diplomati e laureati per diventare sistemista Mainframe. Al termine del corso di specializzazione, i candidati selezionati saranno assunti direttamente in Kyndryl Italia Innovation Services. Questo progetto di formazione fa parte di un più ampio impegno di Kyndryl sul mercato italiano, che prevede un aumento del 40% della sua forza lavoro nel Paese attraverso l'assunzione di 700 nuovi professionisti It entro la fine dell'anno. In questo contesto, si inserisce la partnership con Experis ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Experis Academy, il Training Provider di ManpowerGroup focalizzato sulla formazione ad elevata verticalizzazione tecnica su Information Technology e su Technology Consulting, in partnership con Kyndryl Italia, il più grande fornitore di servizi di infrastruttura It al mondo, lancia ilgratuito per diplomati e laureati per diventare sistemista. Al termine del corso di specializzazione, i candidati selezionati saranno assunti direttamente in Kyndryl Italia Innovation Services. Questo progetto di formazione fa parte di un più ampio impegno di Kyndryl sul mercato italiano, che prevede un aumento del 40% della sua forza lavoro nel Paese attraverso l'assunzione di 700 nuovi professionisti It entro la fine dell'anno. In questo contesto, si inserisce la partnership con Experis ...

