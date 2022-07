A Omnibus Maurizio Molinari racconta la sua intervista a Silvio Berlusconi

(Di venerdì 22 luglio 2022) - Il leader di Forza Italia commentando la crisi di Governo ha detto: 'Probabilmente Draghi era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene' e sui ministri dimissionari 'Riposino in ...

Spooky_The_Tuff : RT @La7tv: #omnibus Maurizio Molinari sulla leadership del centrodestra: 'Berlusconi sta immaginando un candidato premier che non sia nessu… - La7tv : #omnibus Maurizio Molinari sulla leadership del centrodestra: 'Berlusconi sta immaginando un candidato premier che… -

Affaritaliani.it

- Il leader di Forza Italia commentando la crisi di Governo ha detto: 'Probabilmente Draghi era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene' e sui ministri dimissionari 'Riposino in ...... Dario Nardella, in collegamento con il programma di La7 "". "C'è un'adesione larghissima, ... lo stesso Salvini si incontrerà a Villa Grande con Silvio Berlusconi, Giovanni Toti,Lupi e ... Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite a Omnibus su La7