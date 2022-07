Ultime Notizie Roma del 21-07-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 21 luglio al microfono Giuliano Ferri crisi di governo dimissioni irrevocabili Mario Draghi è salita al colle e questa mattina dopo uno scarno intervento alla Camera vado al Quirinale comunicare le mie determinazioni ha detto a Laura sereno e non senza una certa emozione accolto da uno scrosciante applauso la strada sembra ora segnata Ma te l’hai la molto attento la prassi istituzionale in questione ha convocato i presidenti di camera e senato Fico e casellati per verificare che non ci siano soluzioni alternative alle elezioni anticipate ma sembrano veramente improbabili colpi di scena dell’ultimo minuto per il DDL concorrenza da provare nell’ambito delle riforme delle PNR R 500 era probabilmente facendo la norma sui taxi è così la vita le implicazioni ...