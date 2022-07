Tuffi, Europei giovanili 2022: Giorgia De Sanctis e Santoro/Belotti d’oro, argento per Simone Conte (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ un’Italia scoppiettante quella degli Europei giovanili di Tuffi, di scena a Otopeni (Romania). Nella stessa sede in cui il nuoto in corsia aveva regalato non poche soddisfazioni alla compagine tricolore junior , il trend positivo si sta replicando nella competizione in programma questa settimana. Dopo quattro giorni di gare, infatti, il Bel Paese è in testa al medagliere con 5 ori e 3 argenti. Nella Finale dal metro (categoria B), Giorgia De Sanctis ha concesso il bis a livello individuale. Dopo aver vinto l’oro dal trampolino 3m, la tuffatrice nostrana si è ripetuta con il punteggio di 326.70 davanti alla svedese Signe Stahl (323.85) e alla finlandese Eerika Repo (297.75). Molto solida la successione dei Tuffi di De Sanctis, tenendo conto dei 54.00 punti con il ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ un’Italia scoppiettante quella deglidi, di scena a Otopeni (Romania). Nella stessa sede in cui il nuoto in corsia aveva regalato non poche soddisfazioni alla compagine tricolore junior , il trend positivo si sta replicando nella competizione in programma questa settimana. Dopo quattro giorni di gare, infatti, il Bel Paese è in testa al medagliere con 5 ori e 3 argenti. Nella Finale dal metro (categoria B),Deha concesso il bis a livello individuale. Dopo aver vinto l’oro dal trampolino 3m, la tuffatrice nostrana si è ripetuta con il punteggio di 326.70 davanti alla svedese Signe Stahl (323.85) e alla finlandese Eerika Repo (297.75). Molto solida la successione deidi De, tenendo conto dei 54.00 punti con il ...

