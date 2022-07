Test Logica | L’incubo dei parcheggi numerati: dove hai messo l’auto? (Di giovedì 21 luglio 2022) Anche tu dimentichi sempre dove hai lasciato l’auto? Questi parcheggi sono numerati, risolvi il Test Logica per sapere dov’è la tua auto. Test Logica parcheggio (Brightside screenshot)Cresce la voglia di stupire tutti, cimentarsi nei Test Logica per dimostrare a tutti che siamo geniali. Stavolta dovrai essere davvero abile per cavartela. Vediamo insieme questo nuovo indovinello. Ti reputi una persona con una mente superiore? O magari sei un appassionato di Test Logica e indovinelli Allora sei nel posto giusto e questo Test Logica sarà stravagante e divertente. Il passatempo più conosciuto e amato dell’estate é ... Leggi su ck12 (Di giovedì 21 luglio 2022) Anche tu dimentichi semprehai lasciato? Questisono, risolvi ilper sapere dov’è la tua auto.o (Brightside screenshot)Cresce la voglia di stupire tutti, cimentarsi neiper dimostrare a tutti che siamo geniali. Stavolta dovrai essere davvero abile per cavartela. Vediamo insieme questo nuovo indovinello. Ti reputi una persona con una mente superiore? O magari sei un appassionato die indovinelli Allora sei nel posto giusto e questosarà stravagante e divertente. Il passatempo più conosciuto e amato dell’estate é ...

Quadr_0 : @IrisBlue2021 @jacopo_iacoboni È inutile, scrivi parole in libertà come tutti i grillini. Ormai andrebbe sottoposto… - kimgIoss : RT @monbtiny: URGENTISSIMO?????? qualcuno che mi da una mano a risolvere/capire alcuni quesiti di logica? mi sto esercitando per il test di am… - monbtiny : URGENTISSIMO?????? qualcuno che mi da una mano a risolvere/capire alcuni quesiti di logica? mi sto esercitando per il… - maraneIlo : @exrthlingoddity io avevo addirittura preso l’alpha test ma alla fine il tolc è risultato completamente diverso ?? l… - Vincenz32509123 : @MistpocoMist @fran_rkid Cmq ai test d'ingresso in Ingegneria c'era la sezione di Logica e Comprensione del testo e… -