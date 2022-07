Rischia di strozzarsi con la bistecca | salvato dal cameriere - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 21 luglio 2022) E' accaduto in un ristorante a San Casciano. Spaventata dall'episodio una donna al tavolo vicino ...

naladrof53 : @albertoinfelise Rischia di strozzarsi con il nome di Conte in gola, questo guitto. -

LA NAZIONE

E' accaduto in un ristorante a San Casciano. Spaventata dall'episodio una donna al tavolo vicino ...Ogni volta che ingoia,di. Quindi non può stare solo con un badante, ma con un badante e una persona che ha competenze mediche' . La decisione della permanenza del padre nella RSA, ... Rischia di strozzarsi con la bistecca, salvato dal cameriere San Casciano, 21 luglio 2022 - La bistecca gli è andata di traverso e ha rischiato di soffocare. E' accaduto in un ristorante di San Casciano, a un uomo di circa 30 anni, che dopo i primi colpi di tos ...