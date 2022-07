Rialzo dei tassi e scudo anti-spread | per la Bce è il giorno della svolta

Agenzia_Ansa : I mercati europei ampliano il loro calo in vista della Bce che annuncerà il rialzo dei tassi e lo scudo anti-spread… - Roberto56859540 : @luciano_sisio57 @Damy2041 @fattoquotidiano Continua ad andare in bici va... Te, o un tuo familiare, sta' pagando u… - MLembo : @PMO_W @maurovanetti Il 14/6 il mercato ha prezzato un maxi rialzo dei tassi BCE portando il rendimento del Btp al… - RicoBello : @Digvalue @icebergfinanza Infatti, io dopo anni torno a investire in azioni USA, tanto sappiamo bene tutti che il c… - MLembo : @PMO_W @maurovanetti È dal terzo trimestre 21 che il rialzo tassi è un driver dei titoli di stato. Ed è logico che… -

Le banche (con le italiane molto penalizzate) sono contrastate prima degli annunci Bce da cui si attende undi 25 punti basetassi di interesse nell'eurozona e indicazioni sugli strumenti ...Le Borse europee proseguono contrastate, mentre Milano ( - 1,4%) riduce le perdite iniziali . I mercati restano in attesa delle decisioni della Bce che varerà iltassi mentre Piazza Affari resta in tensioni dopo le dimissioni di Mario Draghi. I titoli di Stato si mostrano nervosi con i rendimentidecennali in. Restano in tensione in vista ...Giu' petrolio e gas, euro in frenata aspettando la Bce (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 lug - I mercati azionari europei recuperano prima delle decisioni della Bce e della conferenza ...Le ragioni dell’indebolimento della moneta unica sono molte, dalle differenze transatlantiche sui tassi d’interesse alla guerra in Ucraina. Ma alla base c’è la scomparsa dei grandi surplus commerciali ...