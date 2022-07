Quagliariello e il cantiere da aprire per salvare l'agenda Draghi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - "Ora dobbiamo pensare a una figura e a un'ipotesi che salvi il più possibile, nella situazione data in cui le elezioni mi paiono scontate, il lavoro che Draghi ha iniziato". Lo dice il senatore Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale di Italia al Centro, intervistato dall'AGI all'indomani della caduta del governo Draghi, la cui agenda - come sottolineato dalla Direzione Nazionale riunita da Giovanni Toti, deve proseguire. Escludendo un nuovo impegno politico dell'ex-numero uno della Bce, visto da Quagliariello "molto difficile anche perché, in caso contrario avremmo un problema in meno", il passo successivo è ora aggregare, in vista delle inevitabili elezioni anticipate, un'area omogenea di forze che raccolgano le priorità additata da Draghi ancora nell'ultimo passaggio ... Leggi su agi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - "Ora dobbiamo pensare a una figura e a un'ipotesi che salvi il più possibile, nella situazione data in cui le elezioni mi paiono scontate, il lavoro cheha iniziato". Lo dice il senatore Gaetano, coordinatore nazionale di Italia al Centro, intervistato dall'AGI all'indomani della caduta del governo, la cui- come sottolineato dalla Direzione Nazionale riunita da Giovanni Toti, deve proseguire. Escludendo un nuovo impegno politico dell'ex-numero uno della Bce, visto da"molto difficile anche perché, in caso contrario avremmo un problema in meno", il passo successivo è ora aggregare, in vista delle inevitabili elezioni anticipate, un'area omogenea di forze che raccolgano le priorità additata daancora nell'ultimo passaggio ...

