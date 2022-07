Profughi in hotel: presto andranno nei Cas - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 21 luglio 2022) Una foto d'archivio di Profughi. All'hotel Planet sono 166 quelli ospitati nell'ultimo mese Da un mese esatto ospiti all'hotel Planet di Rigutino, oltre 160 Profughi ucraini troveranno posto nel giro ... Leggi su lanazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Una foto d'archivio di. All'Planet sono 166 quelli ospitati nell'ultimo mese Da un mese esatto ospiti all'Planet di Rigutino, oltre 160ucraini troveranno posto nel giro ...

Profughi in hotel: presto andranno nei Cas - Cronaca - lanazione.it Una foto d'archivio di profughi. All'hotel Planet sono 166 quelli ospitati nell'ultimo mese Da un mese esatto ospiti all'hotel Planet di Rigutino, oltre 160 profughi ucraini troveranno posto nel giro di qualche giorno nei ... L'assessora Napoli dai profughi ucraini ospitati a Civitavecchia Così ha commentato l'assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli a conclusione di una mattinata di sopralluoghi alla Repubblica dei Ragazzi e all'hotel Sunbay, dove decine di ospiti sono stati accolti ... Il Fatto Quotidiano Profughi in hotel: presto andranno nei Cas Caso al Planet, sono oltre 160 e stanno lì da un mese in attesa dei contributi della Regione. Vertice in prefettura per trovare una soluzione ... L’assessora Napoli dai profughi ucraini ospitati a Civitavecchia In 17 sono arrivati Repubblica dei Ragazzi, 60 ospiti del Sunbay Mercury Hotel «L’aiuto, il sostegno e la solidarietà non sono fuochi d’artificio per attirare gli sguardi di un giorno solo: sono azion ... Una foto d'archivio di. All'Planet sono 166 quelli ospitati nell'ultimo mese Da un mese esatto ospiti all'Planet di Rigutino, oltre 160ucraini troveranno posto nel giro di qualche giorno nei ...Così ha commentato l'assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli a conclusione di una mattinata di sopralluoghi alla Repubblica dei Ragazzi e all'Sunbay, dove decine di ospiti sono stati accolti ... Profughi ucraini, Protezione civile in ritardo e hotel ancora pieni Caso al Planet, sono oltre 160 e stanno lì da un mese in attesa dei contributi della Regione. Vertice in prefettura per trovare una soluzione ...In 17 sono arrivati Repubblica dei Ragazzi, 60 ospiti del Sunbay Mercury Hotel «L’aiuto, il sostegno e la solidarietà non sono fuochi d’artificio per attirare gli sguardi di un giorno solo: sono azion ...