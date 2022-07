Mondiale Open Skiff, al Club Nautico di Rimini l’edizione 2023 (Di giovedì 21 luglio 2022) Mentre gli azzurri si preparano alla sfida del Mondiale Open Skiff di Carcans Maubisson in Francia, ci sono grandi novità per quanto riguarda l’edizione 2023: la Classe Internazionale di categoria, infatti, ha deciso di premiare il nostro paese, che è da oggi il paese ospitante per i prossimo anno. I migliori giovani al Mondiale Open Skiff 2023 A Rimini, dal 17 al 22 luglio 2023, i migliori velisti di categoria si incontreranno per darsi battaglia nella manifestazione organizzata dal Club Nautico di Rimini, che nel Mondiale spera di agguantare il podio. La bandiera rossonera di categoria si innalzerà nelle acque italiane di ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 21 luglio 2022) Mentre gli azzurri si preparano alla sfida deldi Carcans Maubisson in Francia, ci sono grandi novità per quanto riguarda: la Classe Internazionale di categoria, infatti, ha deciso di premiare il nostro paese, che è da oggi il paese ospitante per i prossimo anno. I migliori giovani al, dal 17 al 22 luglio, i migliori velisti di categoria si incontreranno per darsi battaglia nella manifestazione organizzata daldi, che nelspera di agguantare il podio. La bandiera rossonera di categoria si innalzerà nelle acque italiane di ...

