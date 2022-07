Massacrata con 19 coltellate: killer incastrato da una tazzina di caffè dopo 47 anni (Di giovedì 21 luglio 2022) Un "cold case" lungo quasi mezzo secolo, risolto grazie al Dna rinvenuto su una tazzina di caffè. Il 17 luglio scorso il 68enne David Sinopoli è stato arrestato nella contea di Lancaster, in Pennsylvania (Stati Uniti)... Leggi su today (Di giovedì 21 luglio 2022) Un "cold case" lungo quasi mezzo secolo, risolto grazie al Dna rinvenuto su unadi. Il 17 luglio scorso il 68enne David Sinopoli è stato arrestato nella contea di Lancaster, in Pennsylvania (Stati Uniti)...

