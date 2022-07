Maria Paradiso vice presidente dell’International Geographical Union (Di giovedì 21 luglio 2022) La professoressa Maria Paradiso, ordinario di Geografia Politica ed Economica all’Università Federico II, è stata eletta vice presidente dell’International Geographical Union, organizzazione professionale internazionale, non governativa, dedicata allo sviluppo della disciplina della geografia. Hanno votato i rappresentanti di 50 paesi. Unica donna tra sette candidati, la professoressa Paradiso è stata eletta con il numero maggiore di voti. Gli scopi dell’Unione geografica internazionale – Igu sono principalmente la promozione della geografia attraverso l’avvio e il coordinamento della ricerca geografica e dell’insegnamento in tutti i paesi del mondo. Il suo lavoro è condotto attraverso gli strumenti dei suoi Comitati Nazionali, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) La professoressa, ordinario di Geografia Politica ed Economica all’Università Federico II, è stata eletta, organizzazione professionale internazionale, non governativa, dedicata allo sviluppo della disciplina della geografia. Hanno votato i rappresentanti di 50 paesi. Unica donna tra sette candidati, la professoressaè stata eletta con il numero maggiore di voti. Gli scopi dell’e geografica internazionale – Igu sono principalmente la promozione della geografia attraverso l’avvio e il coordinamento della ricerca geografica e dell’insegnamento in tutti i paesi del mondo. Il suo lavoro è condotto attraverso gli strumenti dei suoi Comitati Nazionali, ...

S_soldato_Maria : RT @battmark2: Pongo una domanda teologico filosofica ai miei amici cattolici: Come si potrà essere eternamente felici in paradiso, sapend… - DirTecno : RT @nicolettadec: @bralella09 @ciroizzo3 @lagatta4739 @Maria_AnnaPatti #PensieriRoventi #SalaLettura @RetwittL @DavLucia @RosannaAvella @C… - GilCohen21 : RT @ParcodiGiacomo: Alla scoperta dell'Akathistos più antico della tradizione orientale cristiana, interamente dedicato alla Vergine Maria.… - elidaspet : RT @giuspal68: Da l'Evangelo di Maria Valtorta. Gesù ad un anziano discepolo che chiede la Grazia del martirio per poter entrare subito in… - Sandro10191126 : RT @giuspal68: Da l'Evangelo di Maria Valtorta. Gesù ad un anziano discepolo che chiede la Grazia del martirio per poter entrare subito in… -