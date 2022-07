L’ondata di caldo non dà tregua: si sfiorano i 40 gradi e «notti tropicali» (Di giovedì 21 luglio 2022) Il meteo Bollino arancione anche nella nostra città. L’esperto: «Nelle ore notturne 6-8° sopra la media». Ats ha attivato un numero verde per l’emergenza. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 21 luglio 2022) Il meteo Bollino arancione anche nella nostra città. L’esperto: «Nelle ore notturne 6-8° sopra la media». Ats ha attivato un numero verde per l’emergenza.

Link4Universe : Record assoluto di temperature per il Regno Unito, con 40.3°C in Inghilterra e oltre 34°C in Scozia. L'ondata estr… - Agenzia_Ansa : Si rafforza sull'Italia l'anticiclone africano che ha portato record assoluti di caldo in Europa. Al via una nuova… - RaiNews : L'anticiclone africano che ha portato record assoluti di caldo in tutta Europa, in Italia potrebbe segnare temperat… - QPeriscopica : RT @3BMeteo: ?? Ecco quando potrebbe attenuarsi l'ondata di #caldo anche in #Italia secondo gli ultimi aggiornamenti... #meteo https://t.… - 3BMeteo : ?? Ecco quando potrebbe attenuarsi l'ondata di #caldo anche in #Italia secondo gli ultimi aggiornamenti... #meteo -