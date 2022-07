Lione | Lacazette assalito da uno sciame di vespe durante l’allenamento | più di dieci punture

(Di giovedì 21 luglio 2022) Non riparte bene l’avventura di Alexandrecol. L’attaccante francese, tornato dopo l’avventura con l’Arsenal,in Olanda nel ritiro dell’OL è statoda unodie ha riportato più di. E’ stato letteralmente messo ko dagli insetti e lo staff medico avrebbe fatto assoluto divieto al giocatore di praticare attività agonistica per i prossimi giorni. Dovrà saltare così l’amichevole dei suoi contro il Feyenoord. SportFace.

Secondo quanto riferisce il giornalista spagnolo Gerard Romero, l'Olympique avrebbe offerto al centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic di seguire l'esempio di e Tolisso e fare ritorno in Francia. L'ex giocatore della Juve ha già vestito la maglia dell'OL... Chi tra loro ha fatto meglio, ovvero Aubameyang, è già andato via sei mesi fa direzione Barcellona, mentre ha deciso pochi giorni di far ritorno a. Con l'acquisto di Jesus, Arteta...