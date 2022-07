Landoni | “Il Bayern Monaco su Osimhen | vi rivelo una indiscrezione”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 21 luglio 2022)su Victor, il giocatore nigeriano piace al club tedesco che deve sostituire Lewandowski. La società tedesca ha appena acquistato De Ligt a 67 milioni di euro più 10 di bonus. Ma secondo il giornalista di Mediaset, Carloilnon avrebbe “alcuna difficoltà a chiudere una trattativa come quella di“. Va ricordato che Aurelio De Laurentiis per cedere il giocatore chide almeno 110 milioni di euro. Sull’argomentodice a Radio Goal: “Già quando sono arrivato nel ritiro del Napoli a Dimaro, circa due settimane fa, ho parlato con una persona molto vicina alche ha mi assicurato come a livello economico il club tedesco sia disponibile a fare l’affare“.ale ...