La proposta di matrimonio vip? Va in scena nella romantica Arena di Verona

repubblica : All'Arena di Verona la proposta di matrimonio è sul palco: la prima ballerina della Scala Nicoletta Manni dice sì a… - rtl1025 : ?? @RobertoBolle & i suoi Friends, tutto è accaduto sul palco dell’ @arenadiverona. Anche una proposta di matrimoni… - Alessia22894 : RT @stounaberry: PIANGOOO ?? ma che proposta di matrimonio stupenda è? - zaynjsmoke : RT @stounaberry: PIANGOOO ?? ma che proposta di matrimonio stupenda è? - Elisa_Napoli93 : RT @stounaberry: PIANGOOO ?? ma che proposta di matrimonio stupenda è? -

Mi piace immaginare il giorno in cui, forse, arriverà il momento dellao il giorno delin cui ci sono tutti i parenti che si commuovono, me compresa. Ti catapulta in una sorta di ...... "Sono un gladiatore della danza"/ "Pubblico oggi ama veder ballare" In ginocchio davanti alla sua Nicoletta con tanto di anello, Andrijashenko le ha rivolto la fatidicadi...All'Arena di Verona la proposta di matrimonio è sul palco: la prima ballerina della Scala Nicoletta Manni dice sì a Timofej Andrijashenko di Simona Spaventa. Con la complicità di Roberto Bolle il ball ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...