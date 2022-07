La Bce alza i tassi di 50 punti base. Nuovo scudo anti - spread (Di giovedì 21 luglio 2022) La Bce ha rialzato i tassi di interesse oltre le attese, confermando che le preoccupazioni per l'inflazione superano per ora i timori di rischi di recessione . I tassi sono aumentati di 50 punti base ,... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 21 luglio 2022) La Bce ha rito idi interesse oltre le attese, confermando che le preoccupazioni per l'inflazione superano per ora i timori di rischi di recessione . Isono aumentati di 50,...

