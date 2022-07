Governo, Renzi: L’area pro Draghi si unisca per offrire un’alternativa al populismo (Di giovedì 21 luglio 2022) “Adesso faremo di tutto perché L’area politica che ha sostenuto Draghi sia unita e lavori per offrire un’alternativa vera al populismo. Ci uniremo insieme a tutte le donne e gli uomini di buona volontà per dare un futuro al Paese e agli ideali che in questi mesi abbiamo rappresentato”. Lo scrive il leader di Iv, Matteo Renzi, in una lettera inviata ai 107.248 firmatari della petizione per chiedere a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi. “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto – aggiunge – E invito tutti a trasformare la rassegnazione in speranza, la rabbia in politica, l’incredulità in partecipazione. I populisti hanno mandato a casa il più bravo. Ma alle elezioni voi potete aiutarci a mandare a casa i populisti”. Salvini e Berlusconi corresponsabili ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) “Adesso faremo di tutto perchépolitica che ha sostenutosia unita e lavori pervera al. Ci uniremo insieme a tutte le donne e gli uomini di buona volontà per dare un futuro al Paese e agli ideali che in questi mesi abbiamo rappresentato”. Lo scrive il leader di Iv, Matteo, in una lettera inviata ai 107.248 firmatari della petizione per chiedere adi rimanere a Palazzo Chigi. “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto – aggiunge – E invito tutti a trasformare la rassegnazione in speranza, la rabbia in politica, l’incredulità in partecipazione. I populisti hanno mandato a casa il più bravo. Ma alle elezioni voi potete aiutarci a mandare a casa i populisti”. Salvini e Berlusconi corresponsabili ...

