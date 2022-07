Ericsson e Qualcomm vogliono portare il 5G sulla Terra dallo spazio

Digital_Day : Come gli Starlink per Internet, il 5G di Ericsson, Qualcomm e Thales in futuro pioverà sulla Terra da una costellaz… - Inno3news : Il progetto punta a consentire di utilizzare la #connettività #5G, da qualsiasi punto del #pianeta, grazie a una co… - luigimelchiorr_ : RT @EricssonItalia: Stiamo portando il #5G nello spazio ?? Insieme a @Qualcomm e @thalesgroup testeremo le reti 5G non terrestri #5GNTN per… - Mannyhermes : RT @macitynet: iPhone satellitare ha senso con l’annuncio di Ericsson e Qualcomm - digitech_news : La tecnologia #5G è pronta a superare i confini del mondo raggiungendo lo spazio grazie alla partnership tra Ericss… -

DDay.it

Ericsson, French aerospace company Thales and wireless technology innovator Qualcomm Technologies are planning to take 5G out of this world and across a network of Earth-orbiting satellites. Having ...Vodafone also said that 5G SA will be activated across the company’s 5G footprint, reaching nationwide coverage by 2025 ...