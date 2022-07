Draghi out, Meloni sogna Palazzo Chigi: la sua lista dei ministri (Di giovedì 21 luglio 2022) Nonostante abbia incassato per ben due volte consecutive il voto di fiducia al Senato nel giro di pochi giorni – prima quello di giovedì scorso sul decreto Aiuti (con l’astensione del Movimento 5 Stelle che ha innescato la crisi) e poi quello di ieri, che ha ufficializzato l’insanabile spaccatura nella maggioranza di governo – l’esperienza di Mario Draghi a Palazzo Chigi volge a grandi passi verso una conclusione accelerata. La conferma è arrivata nella giornata di oggi, pochi minuti dopo le ore 9, quando l’ormai ex premier ha annunciato ai Deputati della Camera l’intenzione di salire al Quirinale per parlare con Sergio Mattarella. Durante il colloquio con il Capo dello Stato, l’ex governatore della Bce ha ribadito la propria volontà di dimettersi dalla carica di presidente del Consiglio: una richiesta che il Colle ha rispedito al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) Nonostante abbia incassato per ben due volte consecutive il voto di fiducia al Senato nel giro di pochi giorni – prima quello di giovedì scorso sul decreto Aiuti (con l’astensione del Movimento 5 Stelle che ha innescato la crisi) e poi quello di ieri, che ha ufficializzato l’insanabile spaccatura nella maggioranza di governo – l’esperienza di Mariovolge a grandi passi verso una conclusione accelerata. La conferma è arrivata nella giornata di oggi, pochi minuti dopo le ore 9, quando l’ormai ex premier ha annunciato ai Deputati della Camera l’intenzione di salire al Quirinale per parlare con Sergio Mattarella. Durante il colloquio con il Capo dello Stato, l’ex governatore della Bce ha ribadito la propria volontà di dimettersi dalla carica di presidente del Consiglio: una richiesta che il Colle ha rispedito al ...

