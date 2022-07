Da termiche a Bev - Arriva il contributo di 3 500 euro per il retrofit elettrico

(Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo una lunga attesa è finalmente pronto il decreto attuativo, frutto del concerto tra il ministero delle Infastrutture e della Mobilità sostenibili e di quello per lo Sviluppo economico, che rende erogabile ildi 3.500previsto per chi fa installare su un proprio veicolo con motore endotermico un sistema di propulsione. L'iniziativa, già contenuta nella legge di Bilancio per il 2022, era rimasta finora lettera morta in attesa proprio di questo provvedimento. I veicoli che potranno beneficiare dell'incentivo sono, oltre alle auto, i minivan per trasporto persone (anche con più di otto posti) e i furgoni merci immatricolati in origine con motore a combustione e oggetto della trasformazione; ilè pari al 60% del costo dell'intervento, con un massimo - come detto - di 3.500 ...

