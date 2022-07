Crisi di governo, Conte accolto con gli applausi all’assemblea dei deputati. Ma Alemanno lascia il M5S e passa a Italia Viva (Di giovedì 21 luglio 2022) All’indomani del voto di fiducia in Senato, che ha determinato la fine del governo Draghi, si apre la resa dei conti nei partiti di maggioranza che ieri hanno deciso di non votare la fiducia all’esecutivo. Nelle scorse ore la ministra Gelmini e il ministro Brunetta hanno annunciato il loro addio a Forza Italia, in aperto dissenso contro la decisione di abbandonare l’Aula durante il voto, come la Lega. Ma la ferita è aperta anche nel Movimento 5 Stelle che non ha partecipato al voto. E mentre il presidente del M5s Conte viene accolto con gli applausi all’assemblea dei deputati, arriva la notizia di una nuova fuoriuscita dal Movimento: quella della deputata pugliese Soave Alemanno, che negli ultimi giorni è stata fortemente critica verso la linea di ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) All’indomani del voto di fiducia in Senato, che ha determinato la fine delDraghi, si apre la resa dei conti nei partiti di maggioranza che ieri hanno deciso di non votare la fiducia all’esecutivo. Nelle scorse ore la ministra Gelmini e il ministro Brunetta hanno annunciato il loro addio a Forza, in aperto dissenso contro la decisione di abbandonare l’Aula durante il voto, come la Lega. Ma la ferita è aperta anche nel Movimento 5 Stelle che non ha partecipato al voto. E mentre il presidente del M5svienecon glidei, arriva la notizia di una nuova fuoriuscita dal Movimento: quella della deputata pugliese Soave, che negli ultimi giorni è stata fortemente critica verso la linea di ...

