Covid | Gimbe | nell' ultima settimana - 13% di casi ma aumentano i decessi

(Di giovedì 21 luglio 2022) Dal 13 al 19 luglio, inoltre, ci sono stati 10.975 ricoverati con sintomi nei reparti di area medica (+12,9%); in terapia intensiva il 10,1% in ...

fanpage : Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, “dopo il raggiungimento del picco è iniziata la discesa dei nuovi c… - TV7Benevento : Covid oggi Italia, meno contagi ma più ricoveri e morti: report Gimbe - - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Italia Covid, Gimbe: raggiunto il picco dei contagi inizia la discesa ma salgono i decessi dei fragili (+18,9%) https:/… - paolopicone70 : #Italia Covid, Gimbe: raggiunto il picco dei contagi inizia la discesa ma salgono i decessi dei fragili (+18,9%) - AnsaToscana : Gimbe, in Toscana -6,2% casi Covid settimanali. Era dal 9 giugno che non si registrava un calo #ANSA -

Dal 13 al 19 luglio, inoltre, ci sono stati 10.975 ricoverati con sintomi nei reparti di area medica (+12,9%); in terapia intensiva il 10,1% in ...... sono in aumento del +12,9% i ricoverati con sintomi (10.975 contro 9.724) e del 10,1% i posti letto occupati da pazientiin terapia intensiva (413 contro 375).registra che nelle ultime ...Roma, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Si inverte la curva dei contagi covid dopo cinque settimane di aumento. Nella settimana 13-19 luglio sono stati 631.693 contro i 728.759 dei 7 giorni ...Registrato un meno 3,3 per cento rispetto alla settimana precedente. Continuano a crescere invece i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti ...