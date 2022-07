Calciomercato, i colpi non si valutano dai titoli dei giornali... (Di giovedì 21 luglio 2022) È appena cominciata la fiera del pallone e subito i social vengono messi in moto dai pronostici dei tifosi. In tanti a spasimare peri colori della propria squadra, riempiono il web di idee e sognano ad occhi aperti soltanto i "nomi altisonanti", e nulla più interessa, neppure se le caratteristiche tecniche degli stessi si potranno integrare con quelle degli atleti già a disposizione. Per questo motivo è già capitato che i tifosi abbiano applaudito inizialmente la società per l'acquisto di un giocatore, salvo poi criticarla alla fine, nel caso che il medesimo non abbia fornito un rendimento pari all'attesa. È importante quindi che le società non si facciano influenzare da certe elucubrazioni, come dalle prime pagine di certa stampa specializzata, perché se sbagliano loro non pagano pegno, mentre nei club chine risente è il bilancio. È certamente presto per dare giudizi, per cui ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) È appena cominciata la fiera del pallone e subito i social vengono messi in moto dai pronostici dei tifosi. In tanti a spasimare peri colori della propria squadra, riempiono il web di idee e sognano ad occhi aperti soltanto i "nomi altisonanti", e nulla più interessa, neppure se le caratteristiche tecniche degli stessi si potranno integrare con quelle degli atleti già a disposizione. Per questo motivo è già capitato che i tifosi abbiano applaudito inizialmente la società per l'acquisto di un giocatore, salvo poi criticarla alla fine, nel caso che il medesimo non abbia fornito un rendimento pari all'attesa. È importante quindi che le società non si facciano influenzare da certe elucubrazioni, come dalle prime pagine di certa stampa specializzata, perché se sbagliano loro non pagano pegno, mentre nei club chine risente è il bilancio. È certamente presto per dare giudizi, per cui ci ...

