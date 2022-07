Berlusconi sull'addio di Gelmini e Brunetta: "Riposino in pace" (Di giovedì 21 luglio 2022) "Riposino in pace...". Così Silvio Berlusconi taglia corto quando in una intervista a 'Repubblica' gli viene chiesto dello Leggi su today (Di giovedì 21 luglio 2022) "in...". Così Silviotaglia corto quando in una intervista a 'Repubblica' gli viene chiesto dello

Loredanataberl1 : RT @francesco088661: #RaiNees24 La DELUSIONE e l'IRRITAZIONE subita dai due Leaders del Centrodestra (Berlusconi/Salvini) sull'incontro bil… - flx___ : @borghi_claudio @matteosalvinimi @berlusconi @MolinariRik @maxromeoMB @GiuseppeConteIT Lavorate sull‘inflazione please - Colombo9luglio : @TGrillanda a me Forza Italia sta sull'anima, ma l'uscita di brunetta farà recuperare voti a Berlusconi - pieromerola : @mannocchia Sto ripensando ai moderati liberali per il #Quirinale si stavano convincendo sull'opportunità di votare… - XBIANCANERAX1 : RT @stefaniatalpo: Quindi Tremonti sta dicendo che ieri Berlusconi si è vendicato di #Draghi e della lettera che scrisse come governatore d… -